MILAN SASSUOLO 120 ANNI FORMAZIONI / Il Milan è pronto a festeggiare i suoi primi 120 anni d'età. A 'San Siro' parata di stelle del passato per celebrare al meglio l'Anniversario rossonero ma prima ci sarà da battere il Sassuolo. Stefano Pioli, reduce da due successi consecutivi contro Parma e Bologna, intenzionato a regalarsi i tre punti, conferma la squadra, che scenderà in campo con la maglia celebrativa, delle ultime uscite.

Niente da fare, dunque, per Paqueta costretto ancora alla panchina. Il mister conferma anche Franck Kessie, nonostante le ultime prestazioni non proprio esaltanti.

Va fuori così, che siederà accanto a. Il centrale dopo le partite con la Primavera torna a disposizione del mister, pronto a giocare qualche minuto se la partita lo consentirà. Lente di ingrandimento puntata proprio sull'ex Atalanta in chiave mercato, chiamato a fornire garanzie come alternativa a. Nessuna sorpresa su, sempre più fuori dal progetto e pronti a partire a gennaio al pari di Borini, escluso dai convocati per scelta tecnica

MILAN (4-3-3):Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu