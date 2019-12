CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ MANCHESTER UNITED/ Il 'Daily Mirror', tabloid inglese, nella tarda serata di ieri ha sganciato la bomba sul calciomercato invernale di Serie A e Premier League. Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, avrebbe a disposizione un budget di circa ben 140 milioni di euro per andare all'assalto di due stelle del calcio argentino ed europeo: Lautaro Martinez e Leandro Paredes. Per le ultime notizie sulla finestra invernale del campionato di Serie A---> clicca qui!

Lo United è a caccia della qualificazione in Champions League e, per centrare l'obiettivo, la società di Manchester è pronta a fare grosse operazioni nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato Serie A, Solskjaer prova a strappare Paredes

Nelle ultime settimane, Lautaro Martinez è entrato nel mirino di molti top club europei, uno su tutti il Barcellona di Ernesto Valverde , che l'ha potuto vedere in azione nell'ultimo match della fase a gironi a San Siro.

Non solo Lautaro Martinez. Nell'ultimo periodo si è parlato con insistenza anche di un possibile ritorno in Serie A di Leandro Paredes, centrocampista del PSG di Thomas Tuchel. Il regista ex Roma e Zenit di San Pietroburgo è stato accostato alla Juventus, con la presenza di Emre Can nell'operazione, ed al Napoli ora di Gennaro Gattuso, uscito sconfitto dal San Paolo nel tardo pomeriggio di ieri.

Paredes sta trovando poco spazio con la maglia del PSG e andrebbe ad inserirsi perfettamente nello scacchiere tattico di Solskjaer e del suo United, viste soprattutto le frequenti assenze per infortunio di Paul Pogba.