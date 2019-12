JUVENTUS UDINESE SZCZESNY / Tegola per Maurizio Sarri a due ore da Juventus-Udinese, match valevole per la 16esima giornata di Serie A. Leggero problema alla spalla destra per il portiere Szczesny, al suo posto ci sarà Buffon.

Il tecnico bianconero ha convocatoper il ruolo di secondo.

Si tratta di una partita molto importante per la Juve, obbligatori i tre punti per riprendere la testa della classifica almeno fino a stasera, quando al 'Franchi' di Firenze - contro la Fiorentina di Montella - scenderà in campo l'Inter di Antonio Conte attualmente davanti a tutti con due punti di vantaggio proprio sui bianconeri, reduci dalla bella vittoria in Champions contro il Bayer ma pure dal brutto ko in campionato in casa della Lazio.