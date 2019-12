HELLAS VERONA TORINO VOTI PRIMO TEMPO/Al Bentegodi il Torino convince e meritatamente chiudo il primo tempo in vantaggio. Grande organizzazione e spinta offensiva per la squadra di Mazzarri. Il tridente granata si trova con disinvoltura e crea non pochi pericoli alla difesa del Verona. Bereguer tra i più ispirati sblocca la partita ma sul tocco di Rincon il pallone esce e La Penna richiamato dal Var annulla la rete. Juric carica i suoi per tutto il tempo, poco precisi e aggressivi commettono errori anche in ripartenza. Verdi serve alla perfezione Ansaldi sulla corsa, che da posizione quasi defilata con un tiro potente va in rete.

Brivido per il Torino nei minuti finali, Veloso su anzione derivante dal calcio d'angolo ci prova ma trova Sirigu reattivo in opposizione.

TABELLINO

HELLAS VERSONA-TORINO:0-1

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Silvestri 5,5;Rrahmani 5,5, Kumbulla 6, Gunter 6; Faraoni6, Amrabat 5,5 , Veloso 5,5 ,Lazovic 5,5; Pessina5, Zaccagni 6; Di Carmine 5,5. A disp.:Radunovic, Berardi,Empereur, Bocchetti, Wesley, Adjapong, Danzi, Henderson, Verre, Tutino, Stepinski,Pazzini. All. Juric

TORINO(3-4-2-1): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 6, Bremer 6; Aina 6,5, Baselli 6, Rincon 6 , Ansaldi 6,5 ; Verdi 6,5, Berenguer 6,5, Zaza 6. A disp.: Ujkani, Rosati, Millico, De Silvestri, Laxalt, Djidji, Lukic, Meite, Belotti. All. Mazzarri

Marcatori: 37’Ansaldi (T)

Arbitro: La Penna sez. di Roma

Ammoniti: 35’ Amrabat (H), 40’ Gunter (H)

Espulsi: