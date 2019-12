CALCIOMERCATO INTER DE PAUL DARMIAN ALONSO / Comincia a prendere vita il calciomercato dell'Inter. I rinforzi che arriveranno a Conte saranno sostanzialmente almeno due. Uno è l'esterno mancino in grado di sopperire agli infortuni di Asamoah, l'altro la mezzala in grado di dare qualità alla manovra. Gli identikit portano soprattutto a Marcos Alonso e Rodrigo De Paul.

non avrà a disposizione i soldi della qualificazione in, ma conta di monetizzare la cessione di: per il brasiliano, però, manca l'accordo con il Flamengo così come non c'è quello tra il giocatore e i club sull'ingaggio.

Per Marcos Alonso, però, il Chelsea chiede tanto e l'Inter si sta guardando intorno. Il nome, scrive 'Il Corriere dello Sport', è sempre quello di Matteo Darmian, già sostanzialmente bloccato da Marotta per l'estate: la novità è che potrebbe arrivare da Conte già a gennaio. Nei prossimi incontri di mercato, però, potrebbe venir fuori qualche altro profilo, magari dall'estero. Per il centrocampo, invece, il primo nome è quello di Rodrigo De Paul: per l'argentino, però, va trovata l'intesa con l'Udinese. I nerazzurri offrono un prestito con diritto di riscatto, ma la richiesta dei Pozzo supera i 30 milioni. Infine Vidal, che potrebbe arrivare solo in prestito.

