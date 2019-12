Calciomercato Inter, il club ha deciso: niente rinnovo per Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ RINNOVO BARCELLONA / In casa Inter, oltre al campionato, a tenere banco è anche il calciomercato. In entrata sì, ma anche in uscita: a preoccupare i tifosi, in particolare, è il futuro di Lautaro Martinez e il corteggiamento delle big europee. Manchester City, Manchester United e Barcellona sono sempre vigili e in estate sono pronti a pagare la clausola rescissoria: soprattutto i blaugrana hanno intenzione di renderlo l'erede di Suarez.

Su questo, riporta 'Il Corriere dello Sport', innon hanno il minimo dubbio.

Per ora l'Inter non si scompone e non pensa neanche al rinnovo di contratto, con conseguente eliminazione o aumento della clausola di 111 milioni. L'input è arrivato direttamente la società, quindi Marotta ha fatto sapere agli agenti di Lautaro Martinez, già ripartiti da Milano, che il discorso rinnovo sarà affrontato solo al termine del campionato. L'obiettivo è quello di non far distrarre nessuno dalla lotta scudetto, anche se il dialogo tra le parti andrà avanti a distanza.