CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO / Milan-Sassuolo non è una partita come le altre per Gigio Donnarumma. Contro i neroverdi, quattro anni fa Mihajlovic, allora allenatore rossonero, lo fece esordire in Serie A e da quel momento il classe 1999 non si è più spostato. Record polverizzati in poco tempo: a 19 anni è diventato il più giovane di sempre a toccare le 100 presenze in A, davanti a Rivera e Piola, a 20 è entrato nella top ten dei portieri più utilizzati della storia del Milan, e ad oggi con 6 milioni netti annuali in busta paga, comanda per distacco la graduatoria dei più pagati nella rosa allenata da Pioli. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Milan, rebus Donnarumma: resta il nodo rinnovo

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' fino ad oggi ogni offerta recapitata da tutta Europa sulle scrivanie della dirigenza rossonera sono state rispedite al mittente.

Ilha proposto in estate uno scambio conpiù conguaglio, la, già sulle tracce di Gigio in passato, è tornata da poco a sondare il terreno mentre nelle ultime settimane si è fatta viva anche l'Inter di Antonio Conte . Al momento però ogni discorso è rinviato a giugno, quando mancherà un anno alla scadenza del contratto di Gigio. Il confronto con l’agente Minonon potrà essere rinviato all’infinito:, Cfo e d.t. rossoneri, stanno studiando la formula più efficace per discutere l’eventuale prolungamento, forti anche della volontà del ragazzo di restare nella squadra che lo ha cresciuto e lanciato tra i professionisti.



