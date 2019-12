CALCIOMERCATO INTER GIROUD CONTE MARCOS ALONSO VIDAL / L'Inter è pronta a fiondarsi sul calciomercato di gennaio. Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri hanno intenzione di rinforzarsi con diversi colpi. L'obiettivo è quello di restare in vetta fino alla fine, spezzare l'egemonia della Juventus e magari provare a vincere anche l'Europa League. Che comunque permetterebbe di vivere il sorteggio dei gironi nella prossima Champions in prima fascia.

Calciomercato Inter, Giroud e Alonso primi obiettivi nerazzurri: il piano

Tanti i nomi nella testa di Marotta, che può contare sull'appeal che Antonio Conte esercita un po' su tutti i calciatori, soprattutto quelli che già sono stati allenati da lui. Come Arturo Vidal, che tornerebbe di corsa ad abbracciare il suo tecnico: il cileno è una delle opzioni a centrocampo, insieme a Kulusevski e De Paul. Nel mirino dell'Inter, però, sono finiti soprattutto due giocatori del Chelsea, che a gennaio potrà tornare a fare mercato. Come riporta 'Tuttosport', si tratta di Marcos Alonso e Olivier Giroud.

Il primo è l'obiettivo primario per la fascia sinistra, Marotta vorrebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma i 'Blues' chiedono addirittura più di 30 milioni.

Si proverà ad abbassare la richiesta, altrimenti di virerà su un'alternativa, che può essere Darmian. Ai margini dei londinesi, come lo spagnolo, c'è Giroud: il francese vuole andare via per trovare condizione in vista dell'Europeo, come gli ha consigliato anche il suo ct Deschamps. In Inghilterra citano proprio l'Inter come opzione preferita dell'attaccante: in scadenza a giugno 2020, lo stesso Giroud avrebbe fatto sapere ai suoi agenti di volere solo i nerazzurri in Italia. L'altra proposta, trattasi di sondaggio, era arrivata dal Milan. In questo senso a far spazio a Giroud dovrebbe essere Matteo Politano, sempre corteggiato dalla Fiorentina.

