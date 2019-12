CALCIOMERCATO ROMA SPAL PETAGNA / Arrivano nuove conferme sull'interesse della Roma per Andrea Petagna. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante della Spal sarà l'osservato speciale della dirigenza giallorossa questo pomeriggio all'Olimpico, in occasione della sfida tra le due squadre. Il classe 1995, nel radar anche del Torino di Walter Mazzarri e dell'Inter di Antonio Conte, potrebbe prendere il posto in squadra di Nikola Kalinic. L'ex Fiorentina e Milan, tornato in italia dopo l'esperienza all'Atletico Madrid, non ha convinto i giallorossi quando è stato chiamato in causa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, c'è la fila per Smalling: big di Serie A in agguato

Calciomercato Roma, cercasi vice Dzeko: osservato speciale all'Olimpico

Ad oggi la trattativa è da considerarsi in una fase del tutto prematura perché non ci sono ancora da registrare contatti ufficiali tra le due parti.

La strategia della dirigenza dellaperò è chiara:potrebbe arrivare con un prestito oneroso e un successivo diritto di riscatto. Due le controindicazioni da tenere in considerazione: il prezzo del cartellino, visto che la scorsa estate laha rifiutato 15 milioni dalla, e la corsa alla salvezza della squadra di, che si poggia in gran parte proprio sui gol di Petagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Nandez nel mirino: soldi e contropartita al Cagliari

Calciomercato Roma, non solo Petagna: ecco gli altri sostituti

Numericamente serve un'alternativa ad Edin Dzeko e senza Kalinic la Roma ha ancor più bisogno di intervenire sul calciomercato per garantire al tecnico Fonseca un altro elemento nel reparto offensivo. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello dell'ex juventino Moise Kean che all'Everton sta faticando. Un'altra ipotesi molto difficile porta a Dries Mertens in rotta col Napoli, in corsa anche Mariano Diaz che può lasciare il Real in prestito.

POTREBBERO INTERESSARTI:

Roma, Florenzi saluta a gennaio: il sostituto dall'Atalanta

Calciomercato Milan, Calhanoglu nella Capitale: ecco lo scambio!