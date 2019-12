CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / In casa Milan è partito il conto alla rovescia per il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza rossonera avrebbe voluto presentare l'attaccante svedese per la seconda volta a San Siro quest'oggi, in occasione del 120esimo compleanno della sua storia.

Ma i tifosi dovranno pazientare un altro po' prima della chiusura dell'affare. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, affare Ibrahimovic: segnale che non piace

Calciomercato Milan, attesa per Ibrahimovic: la decisione slitta

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Ibrahimovic non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro e non ha ancora dato una risposta alla sua ex squadra. I tempi potrebbero anche allungarsi oltre Natale, da casa Milan filtra un certo fastidio per lo stallo, anche se il Cfo Boban e il direttore tecnico Maldini sono perfettamente consapevoli che con gente come Zlatan gli ultimatum servirebbero a poco, se non a nulla.

POTREBBERO INTERESSARTI:

Calciomercato Milan, colpo in attacco: piace l'ex Inter

Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Barcellona detta le condizioni per Todibo