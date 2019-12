CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA / In vista della finestra invernale di calciomercato, la priorità in casa Inter resta quella del centrocampista. Conte si aspetta un rinforzo in mediana dopo le lacune mostrate dal reparto in questa prima parte di stagione, ma non è da escludere anche un possibile colpo in avanti. Tutti gli indizi sembrano portare ad Olivier Giroud, attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea: il campione del mondo ha già lavorato con il tecnico nerazzurro e sarebbe disposto a sbarcare in Serie A, dopo essere stato messo ai margini del progetto tecnico dei 'Blues'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, rebus Giroud: Marotta rallenta

L'attaccante francese è scontento a Londra.

gli preferisce sempre, anche se il tecnico del Chelsea ha dichiarato nei giorni scorsi di voler puntare ancora sul proprio centravanti. Di contrario avviso invece Didier Deschamps, tecnico della Nazionale francese che non perde occasione per ribadire a Giroud di lasciare il Chelsea , in vista di Euro 2020. L'Equipe nelle scorse ore ha rilanciato la forte candidatura dell'Inter ma secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', al momento la dirigenza nerazzurra non sembrerebbe così interessata.non è considerato una priorità: il francese ha 33 anni e va a scadenza con il, vorrebbe un contratto di almeno 18 mesi a cifre che l’Inter non sembra voler garantire. Per questo l’interesse si è raffreddato col passare dei giorni, oltre al fatto che da gennaiopotrà contare nuovamente su Alexise non avrà più emergenza in attacco.

