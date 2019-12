CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MANCHESTER UNITED / Dries Mertens potrebbe a fine anno lasciare il Napoli. Il centravanti belga è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e al momento il rinnovo con la dirigenza partenopea sembra essere ancora lontano. Ieri il ds Giuntoli ha smorzato la tensione nel pre partita della gara con il Parma, ma i principali top club europei hanno da tempo messo nel mirino "Ciro" e potrebbe già a gennaio bloccarlo per acquistarlo a parametro zero in vista della prossima estate.

Calciomercato Napoli, dall'Inghilterra: contatti avviati con Mertens

Il Manchester United è pronto ad accogliere Mertens all'Old Trafford. La dirigenza del club inglese avrebbe individuato nel belga il profilo giusto su cui puntare per rafforzare l'attacco dei 'Red Devils'. Secondo quanto riportato dal 'The Mail' la trattativa sarebbe già in fase avanzata: lo United infatti avrebbe stabilito i primi contatti con i rappresentanti dell'attaccante del Napoli per cercare di anticipare la concorrenza in vista della prossima estate.

