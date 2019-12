Bayern Monaco, annuncio di Salihamidzic sul futuro di Flick

BAYERN MONACO SALIHAMIDZIC FLICK / Futuro sulla panchina del Bayern Monaco ancora in bilico per Hans-Dieter Flick. Nonostante la conferma almeno fino alla sosta invernale, il direttore sportivo del club bavarese Salihamidzic ha infatti dichiarato in conferenza stampa dopo il 6-1 rifilato al Werder Brema: "Il suo lavoro è sempre sotto osservazione, vediamo come si atteggia con i giocatori e quali risposte riceve.

È chiaro, però, che abbiamo già deciso cosa accadrà in futuro. I calciatori possono esprimere le proprie opinioni e dire che sarebbero favorevoli ad una conferma dell'allenatore, ma alla fine l'ultima parola spetta allo staff". Ancora da decifrare, dunque, il futuro del tecnico tedesco. Si attendono ulteriori sviluppi.

