CALCIOMERCATO NAPOLI ACQUISTI GENNAIO / Male la prima: Gattuso parte con il piede sbagliato sulla panchina del Napoli, sconfitto in casa dal Parma nei minuti di recupero. Una partita che ha confermato i limiti attuali della squadra azzurra soprattutto dal punto di vista dell'omogeneità della rosa: ricca di esterni e di attaccanti, i partenopei sono carenti a centrocampo dove a gennaio la società dovrebbe intervenire con dei rinforzi. Gli acquisti in realtà potrebbero essere due, almeno seguendo il ragionamento fatto dall'allenatore nella conferenza stampa post gara: "A centrocampo giocheremo a tre, il vertice basso è fondamentale e serve gente che stia bene fisicamente.

I centrocampisti a disposizione sono solo cinque, compreso Gaetano che in carriera ha sempre fatto un altro ruolo".

LEGGI ANCHE ---> Napoli-Parma, Gattuso in conferenza: "Non parlate di sfortuna"

Calciomercato Napoli, da Berge a Torreira: si raddoppia a centrocampo

Insomma coperta già corta e peraltro con giocatori non propriamente di ruolo: non è azzardato quindi pensare ad un Gaetano magari lasciato libero di andare in prestito a fare esperienza a gennaio, con un doppio arrivo a centrocampo. La necessità di un regista è palese così come quella di dare un'alternativa ad Allan, unico recuperatore di palla nel reparto mediano di Gattuso. I nomi seguiti dal club partenopeo sono diversi: da Torreira, in uscita dall'Arsenal, a Berge, talento del Genk accostato anche all'Inter in vista della prossima estate; da non scartare anche la pista che porta a Kessie del Milan, così come il nome di Soumarè del Lille.

