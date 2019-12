GENOA SAMPDORIA THIAGO MOTTA / Il tecnico del Genoa Thiago Motta si è presentato ai microfoni di 'DAZN' dopo aver perso il derby con la Sampdoria: "Oggi è stata una partita molto complicata con falli ed episodi: era difficile giocare, la partita era spesso ferma. Non solo per il Genoa ma ad ogni modo non meritavamo la sconfitta".

FORMAZIONE - "Avevo pensato già alle situazioni che poteva succedere. Si fanno delle scelte e ho pensato che la squadra messa in campo fosse la migliore. Inutile aggrapparsi agli alibi degli assenti: chi è andato in campo può giocare nel modo che voglio io. Abbiamo recuperato bene la palla, ma quando l'avevamo noi potevamo fare molto meglio. Nelle altre partite abbiamo fatto bene anche in fase di costruzione, questa sera difensivamente abbiamo fatto bene: la Sampdoria non ha creato tanto, ha fatto uno o due tiri in porta.

Quando però avevamo noi la palla non abbiamo fatto bene e possiamo fare molto meglio".

ESONERO - "Non è una domanda che dovete fare a me: farò il mio lavoro al massimo come ho fatto dal primo giorno".

Successivamente a 'Sky' Motta ha aggiunto: "La partita non è stata bella ma l'abbiamo persa ma nessuno meritava di vincere, il pari era il risultato giusto". Il tecnico analizza il cammino della squadra: "Abbiamo giocato delle partite che meritavamo di vincere: penso alla gara di Lecce. Queste cose si cambiano con la convinzione che quello che stiamo facendo è la cosa giusta".

AGUDELO E PANDEV - "Stiamo parlando di giocatori importanti per la squadra. Pandev è tra i più in forma, Agudelo sta facendo bene ma non può essere un alibi".