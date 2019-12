GENOA SAMPDORIA / Gabbiadini decide il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Intervistato ai microfoni di 'DAZN', Claudio Ranieri ha commentato la vittoria della sua squadra: "È stata una partita molto difficile, giocata col coltello tra i denti da tutte e due le squadre e piuttosto bloccata. È stato difficile trovare il varco per tutte e due e fortunatamente l'abbiamo trovato noi nel finale. Classifica? Intanto vincere il derby è sempre importante a prescindere dalla classifica, oggi sono punti doppi trattandosi anche di uno scontro salvezza.

Adesso mercoledì arriverà la, ma ci penseremo da domani".

Sull'esclusione iniziale di Gabbiadini: "Il tridente era difficile con loro perché fanno buone triangolazioni, Thiago Motta ha già dato un'impronta ben marcata e precisa e con il rombo siamo stati più accorti tatticamente. Il gol? Linetty è stato molto bravo perché è partito alle spalle del difensore, che non si è accorto e gli ha portato via la palla. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, andiamo avanti così determinati e vogliosi con la consapevolezza che nulla è ancora fatto. Da domani mattina bisogna pensare alla prossima. Sensazioni? Io faccio ancora questo lavoro per le emozioni che mi dà, vincere così nel finale è impagabile. Siamo felici per i nostri tifosi ma continuiamo a lavorare".