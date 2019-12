GENOA THIAGO MOTTA ESONERO / Crisi senza fine per il Genoa di Thiago Motta: il 'Grifone' ha perso il derby con la Sampdoria con la rete di Gabbiadini nel finale che ha indirizzato la stracittadina verso i blucerchiati.

Una sconfitta che acuisce una crisi dalla quale i rossoblù non riescono ad uscire e che ora mette a rischio anche la posizione dell'allenatore, subentrando ada fine ottobre: il Genoa è attualmente penultimo in classifica con 11 punti conquistati in 16 partite.

A preoccupare è il mancato cambio di passo con il nuovo tecnico: se Andreazzoli era riuscito a conquistare appena 5 punti in 8 partite, Thiago Motta non è andando molto meglio fermandosi a sei punti in otto gare, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Calciomercato Genoa, Preziosi riflette: Thiago Motta a rischio esonero

Una situazione che spinge Preziosi e la dirigenza genoana a riflettere sul da farsi: al momento l'esonero per l'ex allenatore delle giovanili del Paris Saint-Germain non sembra ipotesi vicina ma la prossima pausa del campionato sarà sicuramente il momento adatto per fare un bilancio sull'operazione di Motta e valutare se è l'uomo giusto per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.