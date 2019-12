NAPOLI INFORTUNIO KOULIBALY / Piove sul bagnato in casa Napoli dopo la sconfitta interna contro il Parma. Gattuso deve infatti fare i conti con l'infortunio di Koulibaly, sostituito dopo solo 5 minuti di gioco. Come comunicato dal club azzurro su Twitter, per il difensore senegalese "sospetto stiramento al bicipite femorale destro".

Si attendono ora ulteriori aggiornamenti da parte della società sulle condizioni del 28enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Napoli, Fabian Ruiz tra Real, Barcellona e rinnovo: le ultime CM.IT

Napoli, ESCLUSIVO: Callejon, nuovi contatti per il rinnovo! I retroscena