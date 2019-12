NAPOLI PARMA GATTUSO / Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta interna col Parma: "La mia principale preoccupazione è far tornare serenità, non voglio sentire la parola sfiga, sfortuna, con un un po' di malizia in più certe situazioni puoi girarle a tuo favore".

MOMENTO - "Il quadro del momento sono i primi 10 minuti: soffriamo tanto mentalmente, non siamo tranquilli, serve ritrovare brillantezza mentale e fisica.

Il gruppo soffre il fatto di non vincere una partita da due mesi in campionato, qualcosa a cui non è abituato".

TIFOSI - "Per averli dalla nostra parte farei qualsiasi cosa, ci sta che qualcuno venga fischiato ma i responsabili siamo tutti".

ALLAN - "Nelle ultime due settimane si è allenato solo due, tre volte. Dovremo giocare a tre a centrocampo, il vertice basso è fondamentale e serve gente che stia bene fisicamente. I centrocampisti a disposizione sono solo cinque, compreso Gaetano, che in carriera ha sempre fatto un altro ruolo".

MANOVRA - "Potevamo costruire meglio dal basso, dobbiamo migliorare in diversi aspetti, ma parte tutto dalla testa, dalla convinzione, questa squadra deve tornare a liberarsi e tornare a fare il calcio che ha fatto per tantissimo tempo".

