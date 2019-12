CALCIOMERCATO INTER GIROUD DESCHAMPS / Didier Deschamps 'alleato' dell'Inter per l'obiettivo nerazzurro Olivier Giroud. Come riportato da 'L'Equipe', il commissario tecnico della Nazionale francese ha consigliato così l'attaccante: "Lui, come altri, potrebbe doversi trasferire a gennaio. La sua situazione al Chelsea non è cambiata in questi mesi. Naturalmente sarebbe meglio per Olivier andare in un club dove avrebbe più spazio per giocare: se non può farlo al Chelsea, dovrebbe farlo altrove.

Ma sarà una sua decisione, non conosco le opzioni che ha al momento".

L'ex Juventus ha infine mandato un messaggio all'attaccante francese, che è in scadenza di contratto a giugno, in vista di Euro 2020: "Ci siamo visti non molto tempo fa. Lui sa che la convocazione di ogni giocatore dipende da cosa fa nel club. Adesso starà a lui decidere la soluzione migliore per il suo futuro". Giroud è insomma 'avvertito' e l'Inter resta alla finestra pronta ad approfittare della situazione del centravanti. Sono settimane decisive per il futuro del 33enne.

