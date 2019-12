PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO GENOA SAMPDORIA / Termina a reti bianche il primo tempo del derby tra Genoa e Sampdoria. Prima frazione senza grandi occasioni da gol. Match molto fisico, tanti falli e scontri duri. Una sfida salvezza dove fino ad ora prevale la fisicità e la paura, la posta in palio è molto importante per entrambe le squadre vista la situazione di bassa classifica per entrambe. Grandi assenti per ora sono i tiri in porta.

GENOA

Radu 6

Biraschi 6

Romero 6

Criscito 6

Ghiglione 5.5

Schöne 6

Radovanovic 6

Cassata 5.5

Pajac 5.5

Sanabria 6

Pinamonti 6

All. Thiago Motta 6

SAMPDORIA

Audero 6

De Paoli 5.5

Ferrari 6

Colley 6

Murru 6

Thorsby 6

Ekdal 6 (dal 45' Murillo)

Vieira 6

Linetty 6

Ramirez 6.5

Quagliarella 6

All.

Ranieri 6

Arbitro: Doveri 6

TABELLINO 0-0 (risultato parziale)

GENOA-SAMPDORIA

GENOA (3-5-1-1) - Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Pajac; Sturaro; Pinamonti. A disposizione: Marchetti, Jandrei, El Yamiq, Goldaniga, Ankersen, Jagiello, Sturaro, Rovella, Favilli, Cleonise. All. Juric

SAMPDORIA (4-4-1-1) - Audero; De Paoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal (dal 45' Murillo), Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella. A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Augello, Regini, Murillo, Rigoni, Leris, Maroni, Gabbiadini, Caprari. All. Ranieri

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma 1)

Var: Daniele Orsato (sezione di Schio)

Ammoniti: 8' Ghiglione, 22' Cassata, 25' Vieira

Espulsi:

Marcatori:

Marco Deiana: