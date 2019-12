NAPOLI PARMA GATTUSO / Il Napoli perde contro il Parma nel giorno del debutto di Gattuso e il nuovo tecnico a 'Sky' dichiara: "Non credo alla sfortuna. Questa squadra mentalmente non sta bene. Ci abbiamo messo del nostro: abbiamo preparato la partita in due giorni in mezzo, si sapeva che un terzino doveva andare e uno restare. Questa squadra deve ritornare a credere al potenziale che ha, togliere dalla testa i problemi: è una squadra composta da giocatori fortissimi ma è un momento così, la squadra è in sofferenza. Appena metti un attaccante in più ti scopri e vengono fuori risultati così. E' una squadra che ha pochissimo equilibrio".

INSIGNE - "Questa squadra per 9-10 anni è sempre stata seconda o terza in classifica, ci sta un momento così. Dobbiamo concentrarci a fare bene, dobbiamo stare sul pezzo. Non parlo solo di Insigne: non ha giocato solo lui. Le condizioni ambientali ci sono perché questa squadra è costruita per stare in alto e in questo momento non stiamo facendo buone prestazioni".

AGGRESSIVITA' - "Giocatori sono nelle posizioni dove hanno giocato tanto tempo.

Oggi abbiamo provato anche il 4-2-4 per portarla a casa: in questo momento la cosa più importante è l'equilibrio. La pressione bisogna farla bene e su questo bisogna lavorarci tanto ma serve anche lavorare sulla testa perché sta incidendo tanto".

SQUADRA IMPAURITA - "I primi dieci minuti sono stati una sciagura umana: rispecchiano il nostro momento".

DIFFERENZA RISPETTO AL MILAN - "Quella squadra che veniva da 4-5 anni con problemi, mentre qui è qualcosa di nuovo. Tanti di loro di questi calciatori hanno scritto pagine importanti, hanno fatto buoni risultati e si trovano in una situazione che non hanno mai toccato con mano".

QUARTO POSTO - "In questo momento abbiamo il dovere di migliorare, di lavorare a testa bassa: la classifica è brutta, ma dobbiamo prendere le nostre energie a migliorare situazione fisica e mentale".

