NAPOLI PARMA / Finisce 1-2 la sfida tra Napoli e Parma, uno degli anticipi del sabato della 16a giornata di Serie A. Gervinho regala tre punti ai ducali e fa precipitare sempre più giù gli azzurri. Nel post gara a 'Sky' è intervenuto il tecnico dei ducali Roberto D'Aversa: "Quello che hanno fatto questi ragazzi è tutto guadagnato sul campo. Il rammarico è per le palle clamorose non concretizzate nei primi 15 minuti, poi abbiamo dato fiducia al Napoli e infine è arrivata la rete della vittoria.

Portare a casa i tre punti non era semplice".

EUROPA - "Dobbiamo essere bravi a lavorare in settimana per la prossima partita: dobbiamo mantenere in equilibrio sia quando siamo in vantaggio che quando il risultato è negativo. Serve continuare con umiltà perché tutto quello che si è fatto è frutto del lavoro sul campo".

ESTERNI - "Sono stati bravi a leggere le catene su entrambi i lati. Bel lavoro di Gervinho e Kulusevski. Nel primo tempo si è giocato molto bene, ma dovevamo chiudere la partita. Nel secondo, nella gestione finale potevamo fare meglio. Però abbiamo vinto: complimenti ai ragazzi".

SOTTOVALUTATO - "Questa domanda è da fare agli addetti ai lavori. Il dispiacere non è per me, ma per il lavoro dei ragazzi. Credo che quest'anno chi sta facendo meglio rispetto alle aspettative è il Cagliari e poi noi. Quest'anno abbiamo avuto infortuni che non hanno inciso sui risultati".