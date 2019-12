CALCIOMERCATO LUAN GREMIO CORINTHIANS / Ora è ufficiale: Luan è un nuovo giocatore del Corinthians.

A darne l'annuncio è stato il, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: per l'attaccante classe 1993, oro olimpico con la Nazionale brasiliana a Rio 2016, il club ha sborsato 5 milioni di euro per rivelare il 50% del cartellino.