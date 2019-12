NAPOLI PARMA KOULIBALY / L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è iniziata nel peggiore dei modi. Sotto dopo quattro minuti, il tecnico azzurro perde anche Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese, autore di un brutto errore sull'azione del vantaggio ducale, si è fatto male nel tentativo di rimediare e recuperarelanciato a tu per tu con Meret. Problema ai flessori per il centrale. Brutta tegola per il Napoli, con Gattuso che ha mandato in campo al suo posto. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui