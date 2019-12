p>CALCIOMERCATO INTER PARMA FAGGIANO / Daniele, direttore sportivo del, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' prima del fischio d'inizio della gara contro ilper parlare del futuro di Dejan, centrocampista svedese in prestito dall'e finito nel mirino dei principali top club europei,su tutti. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ecco le sue parole: "E' un giocatore importante, fondamentale per noi. Oltre a quello che vedete, è sempre il primo nei testi ed è un ragazzo che si fa voler bene. Lui sta bene qui, anche per il suo bene è meglio che rimanga qua. E' qui in prestito secco, il prestito biennale ci è stato rifiutato dall'Atalanta. Nel calcio poi tutto può succedere ma per noi è una pedina fondamentale".