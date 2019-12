BRESCIA LECCE LIVERANI BALOTELLI / Dopo il brutto gesto di Balotelli durante Brescia-Lecce, il tecnico Liverani ha risposto in maniera sibillina nell'immediato postpartita: "Ognuno di noi ha una storia, io non ho mai preso un buu in nessun campo d'Italia essendo di colore. Su di me non si può strumentalizzare nulla - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Ognuno di noi ha una storia.

Per me finisce lì, però non si può strumentalizzare altrimenti non va bene. Ci vuole educazione, dopo è normale che tutti possiamo andare oltre. Al novantesimo ho salutato l'allenatore, c'è grande stima. Parlo di? Sì, tutti avete gli occhi per vedere. Credo si possa avere un comportamento meno furbino. Tutti abbiamo la possibilità di vedere la nostra storia, bisogna saper fare e saper stare". Clicca qui per restare aggiornato.