Pagelle Napoli-Parma: i voti del primo tempo

NAPOLI PARMA PAGELLE VOTI PRIMO TEMPO / Partenza shock per il nuovo Napoli di Gattuso, che ci mette 3 minuti per subire il primo gol. Svarione folle di Koulibaly e gol di Kulusevski (imprendibile per 45'), con il difensore senegalese che si fa anche male, "imitato" poi da Cornelius dopo un quarto d'ora. Napoli in bambola, alcuni calciatori sembrano non essere scesi proprio in campo. Solo un miracolo di Meret su Gervinho evita anche lo 0-2 sul finire del primo tempo.

Un disastro.

NAPOLI



Meret 6,5

Di Lorenzo 6

Manolas 5,5

Koulibaly 5 (dal 5' Luperto 6)

Mario Rui 5,5

Fabian 4,5

Allan 5

Zielinski 5,5

Callejon 4,5

Milik 5,5

Insigne 5





PARMA



Sepe 6

Darmian 6,5

Iacoponi 7

Bruno Alves 6,5

Gagliolo 6,5

Hernani 6

Brugman 6,5

Barillà 6,5

Kulusevski 7,5

Cornelius s.v. (dal 17' Sprocati 6)

Gervinho 6,5