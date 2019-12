CALCIOMERCATO BRESCIA CORINI / Felice per la seconda vittoria consecutiva del Brescia dopo il suo ritorno in panchina, Eugenio Corini ha parlato dopo la gara contro il Lecce. Il tecnico, analizzando la sfida, ha avuto modo di parlare anche di calciomercato: "Voci su rinnovo? Quella per me è stata una sorpresa, me l'ha proposto il presidente e ne abbiamo parlato.

Adesso abbiamo tante partite in pochi giorni, la mia totale concentrazione va verso questo. E' molto bello allenare il Brescia per me. Massima apertura, valuteremo insieme se ci sarà l'opportunità di estendere il contratto. Quando c'è stata la possibilità di tornare dentro di me c'era grande carica emotiva. Perché l'esonero? Si era creato un corto circuito tra me e il presidente a livello comunicativo. Ho accettato la decisione e mi sono preparato per una eventuale chiamata". Clicca qui per restare aggiornato.