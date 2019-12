NAPOLI PARMA SAN PAOLO RINVIO / Napoli-Parma rinviata di trenta minuti per le condizioni difficili dello stadio 'San Paolo'. La notizia è di stamane ma continua a far discutere e, a tal proposito, anche il giornalista Matteo Marani, ospite negli studi di 'Sky Sport', ha espresso la sua opinione: "Immagini indegne di un calcio che vuole considerarsi evoluto, questo non appartiene all'Europa. Quello con Ugolini sembrava un collegamento di trenta anni fa - spiega l'opinionista - Parliamo da trenta anni di stadi da rifare ma non succede mai nulla. Gli stadi sono diventati fatiscenti, andare al 'San Paolo' è un'esprienza difficile.

Chi va al 'San Paolo' sa di cosa stiamo parlando. Penso che il grande problema nostro siano le amministrazioni. Manca un sistema paese che aiuti i club a fare impianti moderni. Come può il Napoli competere alla lunga coi grandi club europei se ha questo stadio?". Clicca qui per restare aggiornato.

