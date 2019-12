CALCIOMERCATO MILAN LEAO / Tempi duri per Rafael Leao. L’attaccante portoghese rischia di trovare sempre meno spazio al Milan. Il calciatore classe 1999 è ormai alle spalle di Piatek e con l’acquisto di un nuovo centravanti, che in casa rossonera sperano sia Ibrahimovic, le cose potrebbero maggiormente complicarsi.

Calciomercato Milan, incertezza Leao: ipotesi prestito non da escludere

I problemi per l’ex Lille sono per lo più di carattere tattico. "Leao è stato preso per due motivi, uno è perché un potenziale importantissimo ma bisogna dargli il tempo. Un altro motivo è che nel progetto tecnico tattico il Milan all'inizio giocava con le due punte. E' un attaccante di movimento, poi può anche fare la prima punta con le sue caratteristiche. Sta lavorando per migliorare e per ampliare il suo bagaglio tattico e fisico". Parole chiare quelle di oggi di Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo, che lasciano intendere come difficilmente potrà esserci spazio per Leao dal primo minuto.

E' il 4-3-3 a penalizzare il giovane portoghese che ha bisogno di un attaccante di riferimento con cui giocare.

Al momento non sono previsti stravolgimenti di formazione e nonostante sull’esterno giochi un giocatore comeche esterno non è, per Leao non sarà facile trovare un posto da titolare in quel ruolo.Il turco, infatti, offre garanzie di copertura, che danno equilibrio alla squadra, che al momento l’ex Lille non riesce a garantire.

Se con l’arrivo di una nuova punta, Pioli non decidesse di cambiare modulo, passando alle due punte, per Leao potrebbe davvero prospettarsi un futuro in prestito.

Negli ultimi anni la 'cura' Genoa, ad esempio, ha funzionato bene. Suso è letteralmente esploso dopo aver giocato sotto la Lanterna e Niang è riuscito a rilanciarsi, prima di essere ceduto ad una cifra vicina ai 15 milioni con cui il Milan ha ottenuta una buona plusvalenza. Ipotizzare un prestito, al Genoa o ad un altro club di Serie A, per Leao al momento è forse prematuro ma se le cose non dovesse cambiare, l’idea potrebbe davvero prendere piede. Al Milan credono davvero molto in Leao ma solo il tempo dirà se l’investimento fatto in estate è stato giusto o meno.

