CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND SOLSKJAER / Non solo la Juventus su Erling Braut Haaland. Rivelazione in questa stagione di Champions League, il giovane attaccante norvegese ha da tempo attirato le attenzioni delle migliori sqaudre europee, pronte a scontrarsi nelle prossime sessioni di calciomercato per averlo in rosa.

Così, se in Italia la Juventus , insieme a, è tra le squadre più attente, all'estero c'è già chi si starebbe muovendo per acquistarlo a gennaio: clicca qui per restare aggiornato.

Ole Gunnar Solskjaer, riporta il 'Daily mail', ieri mattina sarebbe volato a Salisburgo per fare un rilancio su Haaland, considerato come obiettivo primario del Manchester United nella prossima sessione invernale. Il viaggio del manager sarebbe arrivato dopo le indiscrezioni circa i contatti tra l'entourage del giocatore e i rappresentanti di Borussia Dortmund e Lipsia. Solskjaer, successivamente, è quindi tornato in Inghilterra per prepararsi allo scontro di domenica contro l'Everton.



