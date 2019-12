CALCIOMERCATO ROMA INTER NANDEZ / In casa Roma prende corpo l'idea Nandez. Nonostante le smentite di Fonseca, secondo 'Radio Radio' a gennaio il club giallorosso potrebbe provare a prendere anche un centrocampista oltre che un vice di Edin Dzeko, e l'uruguaiano in forza al Cagliari sarebbe uno dei nomi se il nome in assoluto in cima alla lista del Ds Petrachi.

Nell'affare col club del presidentepotrebbe finire il giovane, promettente centrocampista della Primavera, come contropartita tecnica. Arrivato l'estate scorsa dal, Nandez piace da tempo all'

LEGGI ANCHE ->>>Cagliari, Maran su Nandez: "Via a gennaio? Non mi pongo il problema"

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Roma, tutto su Petagna: incontro in vista, ecco la formula