Calciomercato Inter, grana Marotta: 20 milioni in fumo

CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN - L'ultima mossa di calciomercato del Bayern Monaco rischia di compromettere i piani dell'Inter. Secondo il portale brasiliano 'Gaucho ZH', infatti, i campioni di Germania avrebbero deciso di rompere gli indugi e dare l'assalto a Tete. Per strappare il 19enne attaccante esterno verdeoro allo Shakhtar Donetsk, i bavaresi avrebbero pronta un'offerta da 50 milioni di euro.

Rumors confermati anche dall'entourage del giovane talento cresciuto nel Gremio, autore di 4 gol e 3 assist tra campionato e coppa, pronto a fare il salto di qualità dopo l'eliminazione degli ucraini in

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, blitz per Politano

Qualora l'affare andasse in porto, con ogni probabilità sfumerebbe il riscatto di Ivan Perisic da parte dello stesso Bayern Monaco. Un riscatto che fino a qualche settimana fa sembrava abbastanza scontato, ma con l'addio di Kovac in panchina l'esterno offensivo croato ha perso il posto da titolare. Un bel guaio per l'Inter ed il suo amministratore delegato Beppe Marotta, che contava sul tesoretto da 20 milioni di euro derivante dalla cessione definitiva dell'ex numero 44 nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, si complica Alonso: ma c'è già l'alternativa