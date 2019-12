ATALANTA GASPERINI CALCIOMERCATO CONFERENZA / L'Atalanta riprende la sua corsa in campionato. Dopo la storia impresa con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Gian Piero Gasperini riparte da Bologna. Domani alle 15 i nerazzurri scendono in campo per non perdere contatto con le prime posizioni in una trasferta insidiosa. Il tecnico friulano in conferenza stampa ha parlato anche di calciomercato e delle sue richieste: "Non abbiamo bisogno di 28 o 25 giocatori, con 18 c'è già una rosa sufficiente a coprire le eventuali assenze.

L'unica cosa che chiedo è una rosa corta, con giocatori duttili in grado di darmi tutto, per avere un gruppo più unito e amalgamato".

Gasperini, quindi, non fa richieste particolari alla società per gennaio: "Non è che mi serva moltissimo. Davanti gestire le emergenze è più difficile e siamo un po' scoperti, vorrei vedere altre squadre senza Zapata e Ilicic. Gomez stesso ha una forte contusione dopo la Champions. Mi preoccuperebbe un ulteriore prolungamento dell'infortunio di Duvan: la sosta sarà solo di una settimana, non è che dopo si rimetta a posto a tutto. Quello che posso chiedere è un po' di fortuna negli infortuni".