Fiorentina, Ribery si è operato: ufficiali i tempi di recupero

FIORENTINA RIBERY OPERAZIONE RECUPERO INFORTUNIO / Franck Ribery si è operato. L'attaccante francese è volato in Germania e oggi c'è stato l'intervento alla caviglia destra che lo costringerà a un lungo stop. A renderlo noto il comunicato della Fiorentina sul suo sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto in data odierna ad intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita.

Franck rientrerà nella giornata di domani a Firenze dove svolgerà il programma riabilitativo stabilito".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I tempi di recupero, come anticipato da 'Calciomercato.it', saranno superiori ai 2 mesi. "Tra due settimane inizierà il lavoro attivo e tra sei/otto settimane verranno rimossi i mezzi di sintesi. La ripresa completa dell’attività avverrà tra circa 10 settimane", conferma la nota ufficiale del club viola. Ribery ha concluso ovviamente il suo 2019 e Montella dovrà farne a meno ancora a lungo: il possibile rientro in campo per allenarsi è da fissare, quindi, per gli inizi di marzo. Per rivederlo in gare ufficiali, verosimilmente, i tempi si dilateranno di qualche settimana.