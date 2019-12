DIRETTA FIORENTINA INTER FORMAZIONI / Vincere in campionato per confermare il primo posto in Serie A e per dimenticare in fretta l'eliminazione dalla Champions League. Antonio Conte ha le idee chiare in vista di Fiorentina-Inter, posticipo domenicale della sedicesima giornata, e ha chiesto una reazione immediata ai suoi giocatori.

Una sfida molto importante anche per Vincenzo, confermato a tempo sulla panchina viola nonostante le quattro sconfitte consecutive, ma a forte rischio esonero in caso di risultato negativo. Sfida particolare anche per Dalbert, Vecino, Borja Valero e Biraghi, ex di giornata. Calciomercato.it vi offre la sfida del Franchi in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Ghezzal, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Brozovic, Vecino, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

CLASSIFICA SERIE A: