CALCIOMERCATO MILAN FIORENTINA KEITA / Il Milan va alla ricerca di punti in classifica e di rinforzi sul calciomercato, come obiettivi per il futuro più o meno immediato. La gara con il Sassuolo è l'occasione per centrare la terza vittoria di fila, dando sostanza alla rimonta in campionato. Pioli vuole conferme dai suoi e, al tempo stesso, attende notizie importanti dalle trattative in corso.

C'è sempre grande attesa per Ibrahimovic, ma la decisione dello svedese tarda ad arrivare. Milan che è consapevole che la trattativa per il grande ritorno potrebbe non avere esito positivo e pensa anche ad alternative.

Una di queste, secondo il 'Corriere dello Sport', è, che dopo l'esperienza all'è ora al. Sull'attaccante senegalese, però, c'è anche la concorrenza della, a sua volta a caccia di un rinforzo in prima linea.

