DIRETTA ROMA SPAL FORMAZIONI / A dir poco infastidito dal 2-2 interno contro il Wolfsberger, Paulo Fonseca chiede una reazione immediata ai suoi ragazzi, impegnati nel posticipo delle 18 contro la Spal. Senza lo squalificato Mancini e l'infortunato Smalling, la Roma dovrà fare i conti con l'emergenza difensiva, mentre Justin Kluivert non è ancora al meglio nonostante il rientro in gruppo e non è stato convocato.

Dopo la sconfitta interna contro il Brescia, Leonardosi gioca le sue ultime carte per salvare la panchina e spera di bissare lo score dello scorso anno, quando vinse entrambe le partite contro la squadra giallorossa. Calciomercato.it vi offre la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SPAL

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Cetin, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

SPAL (4-4-2): E.Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Felipe; Missiroli, Valoti, Murgia, Igor; Petagna, Paloschi. All. Semplici

Classifica Serie A: Juventus 39, Inter 38*, Lazio 33*, Cagliari 29*, Roma 29*, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Bologna 19, Verona 19, Sassuolo 16*, Fiorentina 16*, Lecce 15, Sampdoria 15, Udinese 15, Brescia 13*, Genoa 11, Spal 9*.

*Una partita in meno