DIRETTA JUVENTUS UDINESE FORMAZIONI / Dimenticare la sconfitta contro la Lazio e mettere pressione alla capolista Inter, impeganta questa sera nel posticipo domenicale in casa della Fiorentina. Con questi obiettivi, la Juventus affronterà l'Udinese alle ore 15. Senza gli squalificati Cuadrado e Pjanic, Maurizio Sarri spera di centrare la vittoria contro una squadra abbastanza in salute e reduce dal pareggio per 1-1 contro il Napoli e dalla vittoria in goleada contro il Bologna in Coppa Italia.

Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-UDINESE

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. All.: Sarri

UDINESE (5-3-2): Musso; Ter Avest, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen; Fofana, Mandragora, De Paul; Okaka, Lasagna. All.: Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus 36; Lazio 33; Cagliari e Roma 29; Atalanta 28; Parma 24*; Napoli* e Torino* 21; Milan 20; Verona* 19; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo**, Lecce*, Sampdoria* e Udinese 15; Brescia 13; Genoa* 11; Spal 9

*una gara in più

**due partite in meno