MILAN SASSUOLO CONFERENZA STAMPA PIOLI / Il Milan a San Siro contro il Sassuolo cerca la terza vittoria consecutiva. Rossoneri rinfrancati dai successi con Parma e Bologna e che vanno a caccia di un nuovo successo per dare sostanza alle ambizioni di rimonta, in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico rossonero Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni salienti dell'allenatore: "Vogliamo finire al meglio l'anno: iniziamo a vedere la luce ma non siamo ancora fuori dal tunnel. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, la partita di domani rappresenta un'altra opportunità per noi".

BONAVENTURA - "E' un giocatore importante e di giocatori importanti è sempre meglio averne tanti a disposizione. Adesso è il momento di spingere".

SASSUOLO - "Se confermerò la stessa formazione scesa in campo con Parma e Bologna sarà perché si sono allenati bene, ma tutti il gruppo sta lavorando con intensità ed attenzione, dobbiamo insistere. Non c'è un undici titolare: bisogna sfruttare i momenti migliori dei 24 giocatori che ho in rosa. Non sottovalutiamo il Sassuolo: dobbiamo stare attenti a non concedere ripartenze".

120 ANNI MILAN - "Non sarà una partita come le altre. E' un onore essere al Milan considerata la sua storia e quello che ha rappresentato a livello mondiale. Un punto di riferimento per tutti.

Domani ci saranno tanti grandi ex: io non so cosa succederà in futuro, ma voglio fare bene ed essere all'altezza".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un ex Inter per l'attacco

'PADRE' PIOLI - "Da fuori si hanno opinioni diverse, i miei genitori mi hanno insegnato ad essere rispettoso, ma non sono buono e malleabile come si pensa. Ho molto più entusiasmo di quello che dimostro coi gesti. L'unica cosa che conta è il lavoro".

CALDARA E PAQUETA - "Il brasiliano sta bene e domani decido se giocherà. Il difensore non è ancora al 100% ma sta meglio ed è convocato".

Milan, da Ibrahimovic a Leao: Pioli fa il punto sul mercato

Pioli commenta anche i vari rumors di calciomercato: "Calhonoglu è un giocatore forte e molto importante per noi. Leao? E' stato preso perché ha un potenziale importantissimo, ma bisogna dargli il tempo. Sta lavorando per migliorare e per ampliare il suo bagaglio tattico e fisico. Devo fare le valutazioni con la società sia in entrata che in uscita, ma risponderò sul mercato a gennaio, ora c'è da pensare al Sassuolo". Infine una battuta su Ibrahimovic che Berlusconi vorrebbe al Monza: "Se l'ha detto lui cosa posso dire... - ride il tecnico rossonero - Ha espresso il suo desiderio. Io sto lavorando bene con la squadra e sono soddisfatto".

LEGGI ANCHE >>> Milan, anche Rivera boccia Ibrahimovic