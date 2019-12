MILAN SASSUOLO CONFERENZA STAMPA PIOLI / Il Milan a San Siro contro il Sassuolo cerca la terza vittoria consecutiva. Rossoneri rinfrancati dai successi con Parma e Bologna e che vanno a caccia di un nuovo successo per dare sostanza alle ambizioni di rimonta, in vista della seconda parte di stagione.

Il tecnico rossonero Stefanoparlerà in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni salienti dell'allenatore: "Vogliamo finire al meglio l'anno: iniziamo a vedere la luce ma non siamo ancora fuori dal tunnel. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, la partita di domani rappresenta un'altra opportunità per noi".

BONAVENTURA - "E' un giocatore importante e di giocatori importanti è sempre meglio averne tanti a disposizione. Adesso è il momento di spingere".

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI