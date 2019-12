CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI SOUMARE' LILLE / Dopo l'addio ad Ancelotti, il Napoli riparte da Gattuso. Il tecnico calabrese eredita una squadra settima in classifica, a -8 dalla zona Champions League, obiettivo comunque dichiarato degli azzurri. Dalla gara contro il Parma, oggi alle 18, si da' il via all'operazione rimonta in campionato, prima di tuffarsi sul calciomercato di gennaio. Ammesso che al San Paolo si giochi viste le ultime notizie sui danni causati allo stadio dal maltempo.

Il ds azzurro Giuntoli si sta muovendo su vari fronti per cercare rinforzi. Gli obiettivi principali sono un centrocampista e un terzino sinistro.

In mezzo al campo, oltre ad, piace moltodel, seguito anche da. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', però, la trattativa avrebbe subito un brusco stop. La richiesta del club francese è infatti di circadi euro, cifra molto lontana da quella ipotizzata dal Napoli, che sarebbe disposto ad offrirne soltanto 20. A queste condizioni, scrive la 'rosea', Giuntoli si rivolgerà altrove

