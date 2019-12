ROMA FONSECA CONFERENZA SPAL / Archiviata la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, anche se con qualche brivido, la Roma si rituffa in campionato. I giallorossi sono pronti a riprendere la corsa Champions League contro la Spal, nel match in programma domani alle 18. Una 16esima giornata che può dire tanto per la squadra di Fonseca, visto anche lo scontro diretto tra Cagliari e Lazio. Il tecnico portoghese ha parlato dei temi caldi di casa Roma nella consueta conferenza stampa della vigilia.

ATTEGGIAMENTO - "Non credo che si rischi quanto accaduto giovedì. Sappiamo che la Spal è una squadra difficile con buona organizzazione difensiva. Cos'è successo con il Wolfsberger? Non voglio riparlarne, ne ho parlato con i giocatori, per me è chiusa lì.

Solo in quella partita e contro laho visto l'atteggiamento sbagliato, credo che i ragazzi abbiano capito".

CENTROCAMPO - "Credo che Pellegrini sia importante come trequartista, anche se Veretout ha giocato molto in mezzo non cambio"

UNDER - "Non voglio parlare di situazioni individuali, ma deve migliorare molte cose. Supporto della società? Non ne ho bisogno su determinati argomenti"

KLUIVERT - "Si è allenato con noi in questi giorni, ma non sta ancora bene. Non vogliamo rischiarlo in questo momento".

SECONDE PALLE - "Abbiamo preparato questo particolare aspetto tattico, curando le caratteristiche dei giocatori della Spal. Confermo che è una gara difficile, loro sono una buona squadra anche se vivono un momento difficile".

PETAGNA - "E' un buon giocatore, fisicamente forte".

CETIN E JESUS - "Sono due soluzioni, giocherà sicuramente uno dei due"

