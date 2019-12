CALCIOMERCATO MICHAEL GOIAS / Concludendo il campionato al decimo posto, il Goias ha conquistato la qualificazione alla prossima Coppa Sudamericana. Un risultato importante che porta soprattutto la firma di Michael.

Eletto rivelazione del Brasileirao 2019 dalla federazione brasiliana, l'attaccante esterno ha trascinato i suoi compagni a suon di buone prestazioni, gol (nove) e assist (5), che hanno impressionato anche diversi club, brasiliani e non. Finito nel mirino del(la richiesta è stata di 10 milioni di euro), l'esterno d'attacco 23enne ha un prezzo più elevato per quanto riguarda un'eventuale cessione in Europa. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , infatti, la valutazione iniziale del club brasiliano si attesta attorno ai 25 milioni di euro.