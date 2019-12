CALCIOMERCATO FIORENTINA BOLOGNA GIOVANNI / Con due gol e cinque assist in trenta partite, Giovanni Piccolomo è stato uno dei maggiori protagonisti della promozione in Serie A del Coritiba. Il numero 10 del 'Coxa' è stato uno dei punti fermi della squadra, mandando in estasi i propri tifosi anche con la rete decisiva nel big match contro il Bragantino di Antonio Carlos Zago.

Con il contratto in scadenza il 31 dicembre del 2019 e il passaporto italiano in mano, il 25enne di Sorocaba, secondo quanto appreso da Calciomercato.it ha calamitato su di sé anche le attenzioni di alcuni club italiani.hanno effettuato dei sondaggi esplorativi sul calciatore, abile a giostrare come centrocampista e come trequartista. In virtù delle sue origini, l'ex Goias sogna di giocare in Italia. Tesserabile a costo zero, il centrocampista si può prendere con un ingaggio da circa 400mila euro a stagione.