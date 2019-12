CALCIOMERCATO MILAN RIVERA IBRAHIMOVIC PIATEK / Il Milan cerca la terza vittoria consecutiva per tentare il rilancio definitivo in classifica. Dopo i successi con Parma e Bologna in trasferta, a San Siro arriva domani il Sassuolo. Il tris riproporrebbe la candidatura dei rossoneri di Pioli per un piazzamento importante in campionato, squadra a caccia di conferme e che appare in fiducia. La vittoria sarebbe importante anche per onorare le celebrazioni, in programma lunedì, per i 120 anni di storia del club.

In vista della ricorrenza, numerose pagine dedicate dalla 'Gazzetta dello Sport', con interviste a vari protagonisti della storia del Diavolo.

Tra questi, Gianni, che ha parlato anche di temi legati alattuale e al calciomercato che sarà, da cui i rossoneri sperano di avere i rinforzi ideali. Dall'ex 'golden boy' del calcio italiano, però, arrivano commenti scettici sulla trattativa per: "E' un attaccante di valore, ma non è più giovane. In quali condizioni fisiche e mentali arriverebbe? Mi chiedo poi se le caratteristiche sue e disiano compatibili, ma su questo deve esprimersi l'allenatore. Dal polacco ci si aspettava di più, ha segnato poco, ma fare il centravanti di questo Milan non dev'essere facile. La squadra è condizionata dalla situazione societaria incerta, non conosco le strategie ma qualcosa che preoccupa c'è".

