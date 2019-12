Calciomercato, Jovetic apre al ritorno in Italia

CALCIOMERCATO JOVETIC / Riecco Stevan Jovetic. Tormentato dai problemi fisici, l'attaccante montenegrino dal 2017 è al Monaco dove in questa stagione non ha ancora esordito. Il debutto però è dietro l'angolo, con l'infortunio che pare messo alle spalle e il rientro graduale già programmato. E poi? Si vedrà.

Non vuol sentir parlare di futuro, per ora, l'ex di Fiorentina e Inter che in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' lascia però degli spiragli aperti per un possibile ritorno in Italia: "Il contratto con il Monaco è valido fino al 2021, ho profondo rispetto per il club - spiega Jovetic -. Daròs empre il 100%, poi chissà... L'Italia è la mia seconda casa, un giorno sarei felice di tornare".