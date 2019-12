SERIE A NAPOLI PARMA RINVIO / Il maltempo che ha imperversato nelle ultime ore praticamente in tutta Italia rischia di avere effetti anche sulla programmazione del weekend di Serie A. A Napoli in particolare, tra le città più colpite, il nubifragio della serata di ieri ha causato diversi danni in città e allo stadio 'San Paolo'.

Come riferisce 'Il Mattino'con molti cupolini che sono a rischio caduta sulla tribuna, per questo motivo la gara train programma oggi alle 18 è a rischio rinvio.

Si attende ora la riunione del Gos con il comune, fissata per le 12, che servirà a capire se esistono le condizioni di sicurezza necessarie per il regolare svolgimento dell'evento sportivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

