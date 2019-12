SERIE A NAPOLI PARMA RINVIO / AGGIORNAMENTO ORE 13.55 - È arrivata anche la comunicazione ufficiale del Napoli: "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli - Parma, in programma oggi allo stadio S. Paolo, avrà’ inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00"

ORE 13.45 - Continua a essere intorno alle 15-15.30 il termine entro il quale dovrebbe essere presa una decisione sul rinvio di Napoli-Parma. Sono in corso ancora i sopralluoghi del caso: al momento l'ipotesi più probabile è lo slittamento del match alle 18.30, in modo da dare più tempo per la messa in sicurezza.

ORE 13 - La decisione definitiva è attesa intorno alle ore 15. Dal Comune di Napoli, filtrano conferme sull'intenzione da parte dell'amministrazione e del club azzurro di non far disputare il match a porte chiuse, la decisione in ogni caso sarà collegiale tra tutte le parti in causa.

ORE 12.50 - Da quanto si apprende da 'Radio Kiss Kiss Napoli', un drone sta sorvolando lo stadio San Paolo per fornire indicazioni precise ai tecnici sullo stato della copertura e sull'entità dei danni.

ORE 12.15 - 'Sky Sport' riferisce della grande irritazione da parte del Parma per la situazione.

I gialloblu' hanno già fatto sapere alla Lega la loro intenzione di non disputare la gara se fosse disposto il rinvio a domani, mentre accetterebbero il rinvio a data da destinarsi.

ORE 12.10 - Riunione in corso tra Gos, vigili del fuoco, Lega e club per decidere in breve tempo. Sopralluogo in corso per capire se c'è l'agibilità dell'impianto, ipotesi di giocare il match a porte chiuse, ma il Napoli non sarebbe d'accordo.

Il maltempo che ha imperversato nelle ultime ore praticamente in tutta Italia rischia di avere effetti anche sulla programmazione del weekend di Serie A. A Napoli in particolare, tra le città più colpite, il nubifragio della serata di ieri ha causato diversi danni in città e allo stadio 'San Paolo'. Come riferisce 'Il Mattino' la copertura dell'impianto è stata danneggiata con molti cupolini che sono a rischio caduta sulla tribuna, per questo motivo la gara tra Napoli e Parma in programma oggi alle 18 è a rischio rinvio.

La riunione del Gos con il Comune, fissata per le 12, servirà a capire se esistono le condizioni di sicurezza necessarie per il regolare svolgimento dell'evento sportivo.

